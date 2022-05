Üks äärmus on see, mida sobiks sümboolselt hästi esindama Ljubov Sobol. Tema järgi on enamik venelasi – parafraseerides meie Sõpruse Puiesteed – ilusad ja head. Putin ja tema lähikond on pahad ning paha on «sulide ja varaste partei Ühtne Venemaa». Sobol jagab lähima kaasvõitlejana Aleksei Navalnõi vaateid ja usku. Navalnõi pöördus enne vangistamist Venemaale, kus teda alles hiljuti oli mürgitada tahetud.