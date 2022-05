Siim Kuresoo ⟩ Eesti saab vähema raiumisega hakkama

Oleme ühes teiste Euroopa Liidu riikidega otsustanud, et kliimamuutuste leevendamine on meie ühine eesmärk ning sellega tuleb tegeleda koordineeritult. Lähimate kuude jooksul pannakse Euroopa Liidu tasandil nii parlamendis kui ka nõukogus toimuvatel läbirääkimistel suuresti paika piir, kui palju võib Eestis metsa raiuda, et see mahuks veel mõtestatud kliimapoliitika raamidesse. Juba praegu on selgesti näha, et Eesti viimaste aastate suur raiemaht ületab seda piiri, kirjutab Eestimaa Looduse Fondi metsapoliitika juht Siim Kuresoo.