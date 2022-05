Tiina Laura Kimmel ⟩ Miks laseb riik segregatsioonil ja punamonumentidel õitseda?

Need on inimesed, kes suudavad vähemalt ühest võõrkeelest aru saada, ja keda on Kremli propagandal raske lollitada. Haritlased. Just need inimesed olid kohe suutelised mõistma, mida Putini sõda Venemaale kaasa toob – üleüldise allakäigu ja veel suurema vaesuse. Nemad mõistsid, et sõda tekitabki Kremli poolt palju räägitud russofoobia. Sõja lõppedes saab Venemaast paariariik, kellega ükski demokraatlik riik asju ajada ei taha.