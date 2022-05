Raul Ranne ⟩ Kuidas betoonimees sigatses ja Jüri alatult käitus

Just sel päeval, kui Keskerakonna juht Jüri Ratas ja teised vandeseltslased korraldasid poliittehnoloogilise manöövri, mis sisult ehk üllas, ent vormilt alatu ja silmakirjalik ning eesmärgilt võimuliitu lõhkuv oli, helistas mu vana tuttav.

Ta läks paar päeva tagas vaatama, kuidas edenevad tema krundil vundamendi betoonivalu tööd. Ja nägi, et kellegi «hoolas» käsi on kivistuvasse betooni surunud metallarmatuuri jääkidest Z-tähe. Eesti inimese kodule üritati igaveseks kinnitada tähis, mille all tapetakse ja vägistatakse Ukrainas inimesi, pommitatakse linnu.