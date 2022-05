Juhan-Madis Pukk ⟩ Kuidas saab üheskoos digiriiki kaitsta?

Eesti on e-riik, kus igapäevaste teenuste kättesaadavus sõltub järjest enam tehnoloogiast. Eelmisel sügisel eraldati riigieelarvest 30 miljonit eurot baasteenuste uuendamiseks ja kriitiliste nõrkuste eemaldamiseks. Täiendavalt investeeritakse lisaeelarvest veel ligi 30 miljonit eurot Eesti küberturvalisuse ja -kaitse parandamiseks. Seega on riik selgelt teadvustanud, et oluline on hoida süsteemid ajakohased, ning soovib nüüd tõsta nende turvalisust.

Kui tahame säilitada oma kuvandit digitiigrina, on väga oluline, et IT-arendusi rahastataks järjepidevalt. Meie e-riigi ülesehitamiseks on seni valdavalt kasutatud ühekordseid rahastamismudeleid. See tähendab, et paljud süsteemid on pärast valmimist jäänud aastateks seisma või pole nähtud ette vahendeid nende ülalhoiuks ja kaasajastamiseks. Ühest küljest tuleb need üle vaadata ning turvaliseks muuta, teisalt on väga oluline teha kasutajamugavust tõstvaid uuendusi – inimesed eeldavad, et tiigririigi teenused on kasutajasõbralikud. Kui sellesse teemasse ei investeeri, tekib ootuste ja reaalsuse vahele aina suurenev lõhe.