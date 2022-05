Eksperte on muidugi igasuguseid ja ilmselgelt leidub selliseidki, kes juhuslikule aktsia­portfellile pika puuga ära teevad. Krüptoraha on aga libe nähtus, millele juba küüsi taha ei aja, et seda kuidagigi kaaluda ja analüüsida. Sellel pole mingit väärtust peale selle, mida turg on selle eest nõus maksma. Nii ei saa kõige targem ekspert sel nädalal kolinal ­kukkunud krüptovara õiglast hinda välja arvutada.