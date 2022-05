NÄDALA NÄGU ⟩ Sõda varjutab Eurovisiooni

Keegi ei laula oma riiki vabaks, see on ilus müüt ja peatükk murdelistest aegadest, kus võimukodades kasutati võimalusi iseseisvuda ja Eesti sai endale uued isamaalised laulud. Seega pole vähematki illusiooni, et Ukraina tõenäoline võit Eurovisiooni lauluvõistlusel ka sõjaväljal midagi muudaks.