AK ESSEE ⟩ Jelena Skulskaja: Minu saunakene, mina olen sinu pesukauss

Ei pea omama eriti rafineeritud maitset, et ilma end tagasi hoidmata jätta külastamata selle rikkalike sulgedega paabulinnuks, kalkuniks või papagoiks riietatud «estraadikuninga» kontserte.

Niinimetatud massikultuur (see tähendab kultuuritus) on alati olnud, on ja jääb. Selle tähendus taandub klatšile, kuulujuttudele, tulisele diskussioonile seksuaalse sättumuse, seeliku pikkuse, kunstlikult suurendatud rindade, ülespumbatud huulte ja muu sarnase sisutühja elu pahupoole üle, millele tõeline ja ehe kultuur põlgusega tähelepanu ei pööra.