Krister Kivi ⟩ Saja aasta eest mais – kuidas hukati Eesti esikommunist Viktor Kingissepp

Tallinnfilmi 1986. aastal valminud mängufilmis «Saja aasta pärast mais» laseb Mati Undi stsenaarium riigikukutajal ning «vanal purustajal» Viktor Kingissepal oma elu lõpusirgel mõtiskleda: «Huvitav, see mõjub mullegi, kevad, kõik need lõhnad, kõik need pungad. /.../ Sansaara ratas võiks mind lasta taassündida just nimelt kevadel, 100 aasta pärast mais, 100 aasta pärast mais. Hästi kõlab. Aga mis on 100 aasta pärast mais? Mis on 100 aasta pärast mais?»