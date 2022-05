AK FOOKUS ⟩ Jüri Luik: Ukrainat tuleb toetada nii palju, et Vene väed oleks selgelt kaotanud

​Sageli armastatakse tõmmata ajaloolisi paralleele. Kui läheme selle mänguga kaasa ja üritame tõmmata paralleele Teise maailmasõjaga, siis millises hetkes me praegu asume? Kas oleme veel 1939. aasta septembris või hoopis juba 1945. aasta kevades?

Inimkonna ajalugu, kaasa arvatud 20. sajand, on ikkagi sõdade ja revolutsioonide ajalugu. Arvestame aegagi nii, et «see oli kahe ilmasõja vahel» ja «see oli pärast suurt sõda», «see oli külma sõja lõpus» ja «see oli Vietnami sõja ajal».

Sõjad on julgeolekusüsteemi tugevusproov. Ühelt poolt need lammutavad ja teiselt poolt ehitavad midagi uut. Ja pärast sõja lõppu näeme, mis on tegelikult püsti jäänud, mis pole olnud pehkinud ja mida tuleb uuesti üles ehitada.

Praegu peame mõtlema juba ka tulevikule, teie küsimust laiendades n-ö 1945. aastast edasi. Mõni aasta pärast sõja lõppu võime öelda täpselt, milline on uus, sõjast välja kasvanud julgeolekusüsteem. Fakt on, et see sõda on juba praegu Euroopa julgeolekut mõjutanud ja hakkab seda veel väga suurelt mõjutama.

On päris selge, et väga paljud sammud, mida praegu astume – nagu deklareerimine, et Ukraina peab selle sõja võitma, või relvade andmine või Soome ja Rootsi NATOsse võtmine või majandussanktsioonid Venemaa suhtes –, kujundavad uut Euroopa julgeolekukorraldust ja näitavad kätte suunad, mis hakkavad pärast sõja lõppu – kord see sõda lõpeb! – Euroopat mõjutama.

Venemaa kiire metamorfoos kurjuse poole on olnud uskumatu. Kas teil on selle teemaga eriline side, olete ju olnud suursaadik Moskvas?

Jah. Venemaa allakäik on olnud ses mõttes traagiline, et ükskõik mida me arvame Boriss Jeltsini ajast – seal oli tõesti palju igasuguseid asju, mis jäid tegemata –, aga riik oli ikkagi enam-vähem tugevate demokraatia elementidega. Jeltsini esimesel valitsemisajal oli meedia suhteliselt vaba. Sealt on ajaloolises mõttes väga kiiresti tagasi mindud.

See on ka hea õppetund, et palju jäeti tegemata. Näiteks KGB/FSB jäeti laiali saatmata. Vastupidi, FSB glorifitseerimine hoopis jätkus. Üks tulemus oli ka Vladimir Putini saamine presidendiks. Ka Nõukogude Liit ei saanud väärilist hinnangut, isegi Lenin jäeti Punasele väljakule.

Rääkisin isiklikult kunagi ammu vene demokraatidega, kelle võimuses oleks olnud Lenin sealt ära viia. Nad lõid käega ja ütlesid: «Mis tähtsust sel on? Babuškad käivad seal kummardamas – las käivad. Unustavad korraks, et pensionid on väikesed.» Demokraadid, kellega rääkisin, on nüüd meie hulgast juba lahkunud, mõni võimude käe läbi.