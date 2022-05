Triin Teramäe ⟩ Ajakirjanikku tohib kohtu alla anda

Arusaamatu, kuidas saab rääkida demokraatlikust ühiskonnast, kui nii vastutusrikka ameti esindajad ei peaks ametivastutust isiklikult kandma. Advokaatide puhul on veel olemas aukohus, kuhu saab tõsisema rikkumise korral pöörduda. Ajakirjanikel on pressinõukogu, mis on aga n-ö kohvisõprade klubi, kus toimib ringkaitse ning enamikul juhtudel saavad õiguse ajakirjanikud, kuigi neis vähestes kaasustes, mis jõuavad hiljem kohtusse, jäävad süüdi ajakirjanikud või meediamajad.