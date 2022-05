Peep Siitam ⟩ Eesti energiapoliitika on platseeboefekti lummuses

Aprilli lõpus Strasbourgis hüdroenergia konverentsil teiste riikide kogemust kuulates ning meie enda, Eestis loodud innovatsiooni vesisalvestustehnoloogiat tutvustades tekkis mul rohkem kui korra tunne, et me tegeleme oma riigis väikestviisi platseebotamisega. Meediaruum ja aruteluringid on täis rohepöördega seonduvat, sõna «taastuvenergeetika» käib vist iga päev mõnest meediaväljaandest läbi. Tuulepargid on teema, mis mõjub juba sama tavaliselt kui leivapätsi hinna üle arutamine. Aga just seetõttu mulle tundubki, et oleme sattunud platseeboefekti lummusesse. Tundub, et olukord on lahenemas, sest kõik ju ümberringi räägivad. Lehte lugedes tekib isegi tunne, et Vene gaasistki oleme kohe-kohe vabad.