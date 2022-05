Jaanus Rahumägi ⟩ Meie rahvuslik narratiiv vajab tugevdamist

Ukraina ja Venemaa tulevik ning Euroopa poliitikate kujunemine pärast sõda on Eesti tuleviku jaoks määrava tähtsusega. Teise maailmasõja järgsed sündmused ja hiljuti Saksamaal avaldatud NSV Liidu lagunemise aegsed arhiividokumendid kirjeldavad ilmekalt lääne arusaamu maailmakorra loomisest ja valmisolekust demokraatia ohverdusteks, et säilitada enda olemasolevat elustiili ja stabiilsust.

Tänaseid sündmusi on kohane tollaste sündmustega võrrelda, sest tõenäoliselt ei ole Venemaa Ukraina sõja järel päris see riik, mis enne Ukrainasse tungimist, ja pole ka kindel, kas ta üldse on enam Euroopa riik või kuulub hoopis Aasiasse.