JAAK JÕERÜÜT ⟩ Tõmmake tagasi, enne kui pole hilja

Absoluutselt vale aeg selleks, et valitsuses pureleda ja parlamendis egoistlikke mänge mängida. Kõik, eranditult kõik erakonnad on strateegilises mõttes asumas niimoodi kaotamiskursile. Tõmmake tagasi, enne kui pole hilja. Poliitika pole üksnes muskli näitamine ega kombinatoorika; seda te olete kuulnud kõik, et on olemas kompromissid. Eesti probleem number üks ei asu praegu kodus, vaid väljaspool Eestit, ja sellest arusaamine olgu mõõdupuu kõigile!