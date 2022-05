JUHTKIRI ⟩ Eesti pole Vene naftasadama tagahoov

Vähe sellest, Eesti territoriaalvett ja ankrualasid on sisuliselt võetud Vene naftaäri tagahoovina, kus saab keskkonnaohtlikku kaupa ühelt laevalt teisele ümber pumbata ning laevad Primorski ja Ust-Luga (Luuga-Jõesuu) sadamatesse sissesõidul ootele jätta.

Vene naftalaevadele paremate tingimuste saavutamiseks on aga Gazpromiga seotud ettevõtete lobistina tööle rakendatud Eesti endine keskkonnaminister Marko Pomerants firmast Powerhouse.

Olukorras, kus kogu vaba maailm peab end mobiliseerima Vene naftamüügi täielikule pidurdamisele, on endiste ministritega komplekteeritud suhtekorraldusfirma tegevus täiesti vastuvõetamatu.

«Ettevõtted, kes saavad Eestis tegutseda, peaksid saama osa mereriigi võimalustest,» ütles Pomerants eneseõigustuseks. Siinkohal tuleb meenutada, et nood mereriigi võimalused avastas Postimees mullu talvel, avaldades siis loo ulatuslikust naftasaaduste ümberpumpamisest Eesti rannikuvetes, Pakri saarte varjus.

Selgus, et Eesti keskkonnaministeeriumi määruse järgi on selline tegevus suurele keskkonnariskile vaatamata täiesti lubatav ning erinevalt Soomest lasi Eesti sel väga vabalt toimuda ega küsinud isegi tasu. Tekkinud skandaali järel ulatuslik ohtlike kütuste laevalt laevale ümberlaadimine lõppes.

Jäi aga laevade kütusega varustamine ehk punkerdamine kuuel ankrualal. Kummalisel kombel on seal laevadel kitsaks läinud iseäranis nüüd, kui õhus on küsimus Vene naftaekspordi keelamisest ja paljud muud sanktsioonid on agressorile juba kehtestatud.