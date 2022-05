Inglise keeles on selle kohta hea väljend: «I Can't Put My Finger On It». Konkreetsel juhul: «I Can't Put My Finger On Citycat».

Ulgutallinlasena on mu suhe Eesti pealinna ambivalentne. On palju, mis harjumatu ja vale, on palju, mis mõnus ja hea. Läks aasta ja mõni kuu, enne kui taipasin, mis mind häirib Tallinna puhul vaat et rohkem kui midagi muud. Arvatavasti ei ole see suurt kellelegi probleem, veel enam, ilmselt olen ma tugevas vähemuses, aga – Tallinna tänavatel ei ole kasse! Hea küll, saan aru, et magalarajoonides ja kesklinnas on see normaalne, sest neil loomakestel on harukordne ellujäämisoskus, aga... kus nad on n-ö rohelistes linnaosades? Kus?