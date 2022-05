Haridus-sotsiaalministeerium on pannud tähele, et wähemusrahwuste koolides, eriti saksa õppekeelega koolides, õpib rohkel arwul lapsi, kelle emakeeleks ei ole wastawa wähemusrahwuse keel. Leiduwat isegi juhuseid, kus lapsewanemad on mõlemad eestlased, lapsed aga õpiwad saksa õppekeelega koolis, waatamata sellele, et eesti õppekeelega kool, kus nad maskwate seaduste järele peaksid õppima, on neile täiesti kättesaadaw. Sellest wõib järeldada, et ei peeta küllaldaselt kinni makswatest seadustest.