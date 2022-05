Kätlin Konstabel ⟩ Ukrainlased vajavad meie e-riiki nagu õhku

Mis on ühist potilille saamisel, teejoomisel ja kallistustel? Vastus on lihtne: kui oled saanud mõne neist kogemustest justkui kellegi teise eest, siis on võimatu seda edasi anda õigele adressaadile. Edasi saab anda vaid suurt ja siirast tänu lillede, teepakkumise ja kallistuste taga.

Ma olen kogenud seda pisut abitut ja samas meeldivat segadust, kui viimase paari kuu jooksul olen andnud ühele või teisele Ukraina põgenikule edasi hetkel MTÜ EstHelp alla koondunud Tartu vahva väikese IT-fännide seltskonna poolt korda tehtud nutiseadmeid. Enamasti olen vahendanud neid Ukraina psühholoogidest kolleegidele, aga on sattunud ka mõne teise eriala inimesi ja lapsi. See, et nutiseadmete saajad on koos tänulikkusega ka imestunud ja üllatunud – kas tõesti tasuta?, kas tõesti päriseks? – annab aimu, et nutiseadmeid ei peeta isegi 2022. aastal oma peas tihti siiski hädavajalikuks elu osaks.