Olev Remsu ⟩ Putinil pole tuumanupule vajutamist kavas

Muidugi pani mõtlema, miks jättis Putin kasutamata võimaluse jõuliseks ähvarduseks. Aega ja kohta arvestades oleks see olnud eriti vägev, ähvardaja enesehinnang oleks olnud rahuldatud. Ma siiski ei järeldaks sellest soovi sõda lõpetada, paber, millelt ta oma kõnet maha luges, läks tal vahepeal kortsu, ehk jäid mõned laused lihtsalt vahele? Polnud isegi võitudega hõiskamist, ehkki neid andnuks välja mõelda, nagu on varemgi tehtud. Näiteks raporteerida sõjalisest edust Kagu-Ukrainas või kiidelda sellega, et Krimmi kanal on nüüd tööle pandud, saab niisutada Krimmi steppe.