LUGEJAKIRI ⟩ Miks üks ema on teistest parem?

Äsja oli emadepäev. Tänavu peeti seda 8. mail ehk maikuu teisel pühapäeval. Miks just sel pühapäeval, ei teagi, sest Eesti Vabariigi tekkides hakati emasid austama Eestimaal sellise päevana hoopis 3. juunil. Ilmselt ameeriklaste järgi, sest väidetavalt esimest korda tähistati sellist päeva 10. mail 1908 Lääne-Virginias. Emad peavadki au sees olema, sest nemad on meid ilma sünnitanud. Samaväärne päev peaks olema muidugi isadepäev, sest ilma isata poleks ka emasid. Tänapäeval see väide ehk aksioomina ei toimigi, aga üldises filosoofias on see jätkuvalt nii.