Ene-Margit Tiit ⟩ Saksa ja Vene okupatsioonid röövisid Eestilt viiendiku rahvast

Sõjad on alati seotud inimkaotustega. Lisaks otseselt sõjategevuses kaotatud inimeludele on sageli veelgi suuremaid kaotusi põhjustanud sõja kaudsed mõjud, tavapäraselt nälg ja haigused, aga ka terror, genotsiid ja ränne. Sõjaga seotud inimkaotuste hindamine on samas keeruline, sest sõja ajal katkeb tavapärane statistika kogumine. Andmeid kogutakse tagantjärele ja püütakse neid mitmeti täpsustada. Kõigest hoolimata jäävad sõdade ajal rahvastikustatistika aegridadesse lüngad ja nii on see olnud ka Eesti puhul.