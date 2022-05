Lea Danilson-Järg ⟩ Naiivsust Venemaa suhtes on olnud Eestiski

Kolmandat kuud kestev Venemaa intensiivne agressioonisõda Ukraina vastu on tõstatanud küsimuse, miks lääs sellist sündmuste käiku vaatamata järjest süvenevatele ohumärkidele ette ei näinud. Eestiski kurdame lääne naiivsuse üle, et probleemide ees silmi kinni pigistades koostööd Venemaaga aina süvendati. Tulemuseks on sõltuvussuhte teke, eelkõige energia valdkonnas, mis on muutnud agressioonile reageerimise palju raskemaks ja aeganõudvamaks.