Viktor Jerofejev ⟩ Vene rahvuslasi erutab idee Moskvast kui maailma pealinnast

Pihkva kloostri vene õigeusu munk Filofei lõi 1523. aastal kontseptsiooni Moskvast kui kolmandast Roomast. Pärast Rooma impeeriumi ja seejärel Bütsantsi kokkuvarisemist pidi Moskva asuma maailma pealinna kohale, muidu saabub maailma lõpp. Filofei ideed erutavad vene rahvuslasi siiani. Need ideed paistavad üha eredamalt välja Kremli unistustest ja tegudest. Minu arvates aga Pihkva munk eksis.

Moskva ei asunud mitte kolmanda Rooma, vaid teise Kuldhordi asemele. Julm ja halastamatu tatari-mongoli ike, mis väljendus eeskätt vene rahva üle irvitamises, vürstide mõnitamises ja vangistatud naiste ebainimlikus kohtlemises, hõlmas keskaja Vene vürstiriike. Selle tulemusel nakatusid Moskva vürstid, kes olid Kuldhordi kartlikud maksualused ja mingil määral kollaborandid, kui tänapäeva keelt kasutada, oma valitsejate ideedega. Ikkest vabanedes sai hordi jõhkrast valitsemisviisist läbi imbunud Moskva tsaaririigist hordi ainuvõimu järgija, äratades ellu koletu suhtumise kõigisse oma alamatesse alates bojaaridest kuni holoppideni. Armastus ja ustavus tsaari vastu muutus ainsaks võimaluseks, et sotsiaalsel redelil tõusta, kuid isegi need omadused ei päästnud alati piinarikkast karistusest. Selline üleüldine julmus sünnitas hoolimatut suhtumist nii võõra kui ka oma elu vastu ning pani tõelise aluse lõbutsemisele kui isiklikule ja ühiskondlikule eksistentsile. Sina mõnitad, sind mõnitatakse – lõbutsemise mängus on kõik läbisegi.