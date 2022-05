Andres Herkel ⟩ Vene eliit – vargad, valetajad, argpüksid

Venemaa Jeltsini-aegne välisminister Andrei Kozõrev juhatas ühe hiljutise sõjaintervjuu sisse umbes nõnda: «Lepime kokku, et me ei nimeta Vene eliidiks neid kurjategijaid, kes algatasid sõja. Minu meelest saab eliidiks nimetada hoopis inimesi nagu Aleksei Navalnõi, kes on ebaõiglaselt vangis, või Volodja Kara-Murza, kes just vahistati.» Kozõrevi öeldu jäi hüüdjaks hääleks kõrbes, kirjutab arvamustoimetaja Andres Herkel.