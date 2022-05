Priit Pullerits ⟩ Vaenlastega tuleb hakata tegelema

See vaenlane on nii Ukrainal, Eestil kui Euroopal üks ja ühine – Venemaa. Neid vaenlase toetajaid, olgu varjatult või avalikult, nägime hulganisti ka esmaspäeval, nelgid näpus. Varjamatult tegutsemas leiab neid sotsiaalmeedias.

Tol videol, mida mainisin, näeb, kuidas Ukraina julgeolekuteenistuse SBU kolm-neli liiget, relvad töövalmis, lähevad Harkivis kortermajas kohtuma mehega, kes on postitanud Vene-meelseid sõnumeid. Ta on kirjutanud Donbassi kahe separatistliku piirkonna kohta, et «Ukrainast eraldumine pole separatsioon, vaid on evakuatsioon», on nimetanud Ukraina lippu nartsuks ning on toetanud Putini otsust Ukrainale kallale tungida. Putini sõja toetamisest rääkis Postimehe ajakirjanikule Sander Punamäele esmaspäeval pronkssõduri juures antud usutluses ka üks peaaegu veatult eesti keelt kõnelenud mees.