JUHTKIRI ⟩ Ukrainal on peagi kaks võidupüha, Venemaal mitte ühtegi

Sõda ega mobilisatsiooni Venemaa välja ei kuulutanud. Nagu Raivo Vare arvamusküljel kirjutab: Putini kahvatu kõne ja vana tank muutusi ei too. Kreml lihtsalt kinnistub vana vandenõuteooria ja vanade valede külge.

Kogu 9. mai kultus ja selle omastamine Putini režiimi põhimüüdina on aga õpetlik näide sellest, millise katastroofini viib iseenda ehtimine võõraste sulgedega.

Kõigepealt kaaperdas Putin 9. mai sõjaveteranidelt, keda enam eriti järel ei ole. Teiseks kaaperdas ta selle ka teistelt sõja võitjatelt, sealhulgas Ukrainalt, kelle inimesed ju samuti Teises maailmasõjas võitlesid ja kannatasid.

Maksab tähele panna, et kui Eestile tõi 9. mai 1945 endaga kaasa ühe okupatsioonirežiimi asendamise teisega, siis Ukrainale on see olnud kuni siiamaani samasugune tähtpäev nagu Venemaale. Nüüd on Venemaa agressioon ja kuriteod Ukrainas seda pöördumatult muutnud.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles eile, et Ukrainal on peagi kaks võidupüha, aga mõnel – vihje käis ilmselgelt Venemaa kohta – pole enam ühtegi.

Päev varem tehtud pöördumises märkis Ukraina president, et kurjus on Euroopasse tagasi pöördunud. Venemaa praegune kallaletung kopeerib Natsi-Saksamaa tegusid 77 aastat tagasi. Munder on teine, loosungid ja sümbolid ka, aga käekiri on sama.

Kuna Venemaal on 9. mai tähistamine aastate jooksul järjest muutunud, siis võib eeldada, et see muutub lähiajal veel. Pikemas vaates sõltub nende muutuste sisu hoopis rohkem Zelenskõist kui Putinist.

Väga võimalik, et 9. mai varjutab uus võidupäev, sedapuhku Vene fašismi üle. Pisut raskem on praeguste Kremli kuritegude järel ette kujutada, et kõik pöördub tagasi eelmise sajandi 90ndatesse, kui venelased, ameeriklased ja ukrainlased tähistasid 9. maid koos ja rahumeelselt.

Ja lõpuks võib hiljemalt 2008. aastal alanud sõjahüsteeria Moskvas 9. mail veel mõne aasta jooksul jätkuda. Just 2008. aastal ilmusid Vene paraadile tuumalõhkepead ja sõja meenutamine muutus väga otseseks sõjaga ähvardamiseks. Mida kauem see jätkub, seda raskem on 9. maid pärast puhtaks pesta.

Võib-olla kujundavad ukrainlased suhtumist umbes nii nagu eelmisel nädalal pärast Vene dessantlaeva hävitamist Ussisaare juures. «Venemaa Musta mere laevastiku paraad 9. mai puhul toimub seekord mere põhjas,» märkis Ukraina kaitseministeerium siis.

Eesti valmistus tänavu 9. maiga seotud võimalikeks provokatsioonideks hoolikalt. Kiita tuleb nii politsei ettevalmistustööd kui ka poliitilist otsust keelata Venemaa algatatud sõda õigustavate ja õhutavate sümbolite kasutamine.