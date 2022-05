Tarmo Pikner ⟩ Kiiremas korras tuleks luua energeetikaministri ametikoht

Kõigepealt ilmusid piirjooned 800-miljonilisest lisaeelarvest, mille peaminister Kaja Kallas ristis sõjaeelarveks. Ja kui siis opositsionäärid hakkasid udust otsima meetmeid kodanike toimetulekuks – oleme ju saanud Euroopa meistriteks inflatsioonis ja hinnatõusus –, takerduti 50-eurosel näljapajukil, mis peaks vaesed vee peal hoidma. Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus andis lisaks eksitavaid seletusi, mida rahandusprofessor Raul Eamets pidi hiljem ümber lükkama. Nii arvas rahandusminister, et kütuseaktsiisi langetamine, mis paljude arvates just oleks abiks hinnatõusu leevendamisel, on tema meelest inflatsiooni suurendav abinõu.