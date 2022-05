Kui Kaja Kallas peaministri ametisse sai, ei hoidnud ta sõnu kokku, et teha maatasa eelmise valitsuse eelarvepoliitikat. Reformierakonna näod olid uued, aga jutt endine: ikka tasakaalus eelarve kinnisidee, võlgu ei tohi elada, laenu ei tohi võtta, maksuerisused on halvad ja maksualandused on vale viis ükskõik millise probleemi lahendamiseks. Ja mingi müstiline miljard, mille jagu mina olevat jätnud rahandusministrina eelarvesse miinust.