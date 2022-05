Mihkel Kunnus ⟩ Venemaa viimane võimalus

See faktike iseenesest ei tähenda suurt midagi. Kuna igasuguseid ennustajaid on palju ja mitmekesiste vaadetega, siis pole raske leida igale murrangulisele sündmusele tagantjärele keegi, kelle tulevikukuulutus täkkesse juhtus minema. Peter Zeihan pole aga üks järjekordne huupi huku kuulutaja või mõne järjekordse valge laeva prohvet. Enne erapraksisele üle minekut töötas ta USA ühes tuntuimas mõttekojas, geopoliitilisele analüüsile ja makrotrendidele pühendunud Stratforis, mille klientideks on suurkorporatsioonid ja valitsusasutused ning kes üldiselt oma kraami tasuta ei jaga. Eks seegi ole üks suur trend, et interneti tulek on teinud vabalt kätte saadavaks nii palju väärt vaimuvara, et see ületab mäekõrguselt ka kõige pühendunuma vastuvõtja tarbimisvõime. Igatahes leiab Zeihani tasuta loenguid Youtube’ist ja ta on avaldanud kaks raamatut, mida kõrgelt tunnustasid näiteks nii The Washington Post kui ka The Wall Street Journal.