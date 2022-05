Toomas Alatalu ⟩ Putin lahkub nagu Mao Zedong

Kallaletungi korralduse andnud mees teadis hästi, et kiire edu korral teda eriti takistama ei hakata, pigem lepitakse tulemustega – nagu see sündis augustis 2008 ja veebruaris-märtsis 2014. Läks aga vastupidi: Ukraina ja tema president hakkasid kõvasti ja põhimõtteliselt vastu ning kõik Kremlis kavandatu läks aia taha. Putini vallandatud sõja kulg oli niivõrd karjuvas vastuolus inimõiguste ja vabaduse printsiipidega, et lääne suurriikide valitsustel tuli kiirelt loobuda senisest Moskva sigadustega leppimise poliitikast ja hakata pseudosanktsioonide asemel rakendama tõelisi. Pluss relvade andmist Ukrainale, et too saaks vastupanu jätkata.