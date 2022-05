Sõda paneb mõtted käima harjumatutel radadel. Kuuldes metsikustest teiste inimeste vastu, tekib küsimus, et kuidas saab üks inimene teist piinata, vägistada, alandada, röövida ja tappa. Kurje inimesi on alati olnud, aga kui see on massiline, kollektiivne ja süsteemne, peab midagi olema valesti.