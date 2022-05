Raivo Vare ⟩ Kahvatu kõne ja vana tank muutusi ei ennusta

Paraadi vastu võtnud kaitseminister Šoigu demonstreeris, et vahepealsed kuulujutud tema kõrvalelükkamisest Putini poolt ei pea paika. Minister sõitis uue Rolls-Royce’iga väga sarnases Vene limusiinis Aurus püsti seistes ringi nagu muiste ja tervitas erinevate väeliikide ülesrivistatud sõdurite rivi. Seejärel tõusis ta tribüünile, mis oli paigutatud väljaku tasandile, mitte enam Lenini mausoleumile ja raporteeris Putinile. Ja seejärel pidas too oma maailmas seekord palju eelnevalt spekulatsioonide objektiks olnud kõne. Põhjuseks laialt levinud ootused, et just selles kõnes kuulutab ta välja sõja Ukrainale või isegi kogu demokraatlikule maailmale.