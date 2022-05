Urve Läänemets ⟩ Kelle fookuses peaks olema Õpetajate Leht?

Tegemist pidi olema arutelu ja läbirääkimistega, aga lähtuda tuli justkui viimase instantsi otsusest, uuest pöördumatust olukorrast ja faktist, et raha peab minema tähtsamatele asjadele kui Õpetajate Leht. Kuna HTMi esindavad ametnikud andsid teada, et lehe rahastamine pole nende jaoks ei fookusteema ega ole neil ka volitusi selle üle arutamiseks, seetõttu ka pealkirjas olev küsimus: kelle fookuses ehk tähelepanu all on siis eesti haridus ja koolikultuur?