Aarne Seppel ⟩ Okupatsiooni hais pealinnas

Keelt mitte oskav õpetaja mõjub sama innustavalt kui umbjoobes, suitsetav ja ülekaaluline kehalise kasvatuse õpetaja, kes ei suuda trepist korrusevahet kõndida. Ta pädevus on sama veenev kui juhiloa ostnud veoautojuhil. Lisaks aine õpetamisele on õpetaja tahes-tahtmata ka eeskuju. Mis eeskuju saab olla koolijuht, kes ei häbene ütelda, et tal ei tule keeleõpe välja, sest pea on kõva. Kraavi kaevates ei ole kõva pea kindlasti takistuseks ja keeleoskus võib ka kasin olla.