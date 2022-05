Lõpueksamid on ukse ees nagu igal aastal. See aasta aga on nii mõndagi teisiti. Olen abiturient ja seisan silmitsi kooli lõpetamisega. Sel aastal lõpetab esimene lend, kes iga aasta on vähemal või suuremal määral pidanud õppima kodus, iseseisvalt ja ebaregulaarselt. Koormuse suurenemine, uus ja segane situatsioon, teadmatus tuleva ees – see kõik jätab oma jälje, kirjutab abiturient Sandra Sirk.