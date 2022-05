Mis on õnnetus? Eesti Keele Instituudi sõnaraamatu järgi on «õnnetus» ootamatu traagiline sündmus, kus keegi või miski saab viga, ja samuti tähendab «õnnetus» ebaõnne, halvasti minekut, häda, nuhtlust. On selge, et raudteel auto ja rongi kohtumise tagajärg on traagiline sündmus, kus keegi või miski saab kannatada. Aga õnnetuse põhjus? Raudteel toimunud juhtumeid nimetatakse õnnetusteks ning kiputakse arvama, et sellisel juhul on olnud mängus ebaõnn või halbade asjaolude kokkusattumine. Kas näiteks autojuhi (või jalakäija) hooletust saab nimetada ebaõnneks?