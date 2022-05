Tarmo Soomere ⟩ Täpne ja selge keel on teadusliku mõtlemise alus

Sellega kaasnev rikkus või pärand on aga oluliselt teistsugune. Eriti siis, kui jagada Aleksei Tolstoi arvamust, et keel on rahvuse hing. Siis on suur vahe, kas olla valitseja eri rahvaste üle või olla valitsetud eri keelte areaalides. Sest iga keel on erinev nägemus elust, teadis Federico Fellini. Seetõttu ei pruugi olla rikkam see, kelle ajaloos on rohkem aadlikke. Pigem see, kelle suguvõsas on räägitud rohkem keeli.