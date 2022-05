JUHTKIRI ⟩ Hapnikumask endale ja siis teistele

Vastasel korral võivad inimesed hakata imelikult käituma. Nagu märgib tänases Postimehe loos SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel, on ligi 20-protsendilise inflatsiooni juures võimalik inimeste ebaratsionaalne käitumine. «Institutsioonide usaldusväärsus kahaneb, sest kuidas usaldada keskpanka, mille peamine ülesanne on hoida inflatsioon kahe protsendi peal, aga see on seitse. See tähendab, et kusagil on midagi väga valesti läinud,» täheldab Koppel.