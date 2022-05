«Ei, mis me räägime, Tom,» ütles ta lootusetult, «eks püüa sinusugust tuult väljal. Ära parem tulegi tagasi … va hulkuv koer, igavene nuhtlus selline. Get a life.»

Tom istus tüdruku kõrvale. «Mae,» ütles ta õrnalt, «ma pole veel kusagile läinud. Kuid sellest peaks sa ometi aru saama, et iga mees tahaks ometi millekski saada, kes programmeerijaks, kes iduinvestoriks, kes ookeanilaeva kapteniks. Ise räägid, et ostku ma omale elu. Nobody loves a loser.»