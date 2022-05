NÄDALA NÄGU ⟩ Kindel kogukonnajuht

Keerulistel aegadel kerkivad rahva hulgast isikud, kes sõnastavad sihid ning pühenduvad nende saavutamisele. Lüganuse on üks Eesti põlisemaid külasid, mille ümber näeme aastatuhandete jooksul kujunenud kultuurmaastikku ning mille südames asuvad euroopaliku kultuuriruumi sümbolasutused: kirik ja koolimaja. Kõrtski on seal olnud, kuigi tänapäeval saadakse ka selleta läbi. Paari viimase aastakümne areng on selles Ida-Virumaa eestikeelses asumis kulgenud lootusrikkalt, sest mitmekesisesse külakeskkonda on rajanud kodu mitmed keskklassi pered, kellest paljud on valmis ka oma kogukonda panustama.