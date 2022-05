AK ⟩ EKI keelekool: Vaade teises vaates

Kui üks asi läheb moodi, ei maga pealkirjade kirjutajad seda juba maha: Toetuspettused Euroopa vaates. Erakondade programmid inimõiguste vaates. Energeetika jätkusuutlikkuse vaates. Elektroonilised vidinad arsti vaates. Seesütleva vaates kõrval tuleb ette ka seestütleva vormi vaatest.

Vaates-vormi sisuks on kõige sagedamini ’vaatenurgast, seisukohast, aspektist’. Nt Ettevõtte vaates on tark kulusid kontrolli all hoida. Kooli uuenemise vaates on koolijuhtide hääl väga oluline. Harvemini tähendab vaates ’(kellegi) arvates, meelest’ (Läti on minu vaates võtnud koroonakriisi lahendada väga süsteemselt). Sama sisuga väljendit tunneb muide ka inglise keel – in the view of (someone).

Kuid liigume edasi. Eesti vaates võib olla ka näiteks ’perspektiivis’ (inimeste puudus on pikas vaates Eesti ühiskonna suurim valupunkt), ’mastaabis’ (maailma vaates on omakeelse ülikooli ülalpidamine Eesti-suuruses riigis kallis lõbu), ’plaanis’ (huvi rahvatantsu vastu on üldises vaates väga suur) või ’mõttes’ (majanduslikus vaates on LAVi areng olnud edulugu). Neis tähendustes kuulub ta enamasti kokku omadussõnaga: pikas, pikemas, keskpikas, lühiajalises, üldises vaates.

Mõni nimisõna käändevorm hakkab elama omaette elu. Sagedamini juhtub seda kohakäände vormidega, nagu sisse-, sees-, seestütlev või alale-, alal- ja alaltütlev. Muutus on tihedalt seotud tähendusega: mingi käändevormi sisu läheb esmalt ähmasemaks, üldisemaks, kuni ajapikku saab omaette tähendusega nimisõnast abisõna – kaassõna. Keeleteaduses nimetatakse seda protsessi grammatiseerumiseks ning sel moel on tekkinud muu hulgas ka niisugused kaassõnad nagu osas, lõikes, suhtes, raames, piires, mille taga võime ära tunda nimisõnad osa, lõige, suhe, raam, piir.

On näiteid, kus käändevormi vaates tähendus on juba hajusam ja lähedane mõne kaassõna omale, olgu selleks kaupa, lõikes, poolest, jooksul või mõni muu.