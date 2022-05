AJALUGU ⟩ Läti on täis eestlaste ammuseid jälgi

Rühm lutsisid ja eestlasi Lutsi külas 1936. aastal. Paremal on valges särgis lutsi aktivist Paulopriit Voolaine. Foto autor on August Sang.

Lätit võib kultuuriliselt pidada Eesti lähimaks naabermaaks. Eesti lõunapiiri ületades nagu ei muutukski suurt midagi, ikka samasugused külad ja linnakesed ja kuketornilised kirikud nende keskel. Eesti ja Läti välise sarnasuse olulisi põhjusi on ühesugune saksa ja eriti baltisaksa kultuuri mõju. Ning see, et läbi aastasadade pole Eesti ja Läti vahel olnud kindlat piiri, eestlased ja lätlased olid koos Vana-Liivimaa alamad.