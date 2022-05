Riina Maruštšak, Roomet Sõrmus ⟩ Hiiglaslikud haneparved on kui Egiptuse nuhtlus

Sama moodi võiks küsida, kas saaks nii, et kui liik on hävimisohus, siis kaitseks, aga kui arvukus on tõusnud mitu korda üle optimaalse, siis tegeleks arvukuse reguleerimisega. Teema puudutab haneliste seltsi kuuluvat valgepõsk-laglet, kes «Eesti entsüklopeedia» veebiversiooni põhjal on meil tavaline läbirändaja, kelle hiiglaslikud parved teevad läänerannikul ja saartel rändepeatusi. Valgepõsk-lagled on looduskaitse all olev III kaitsekategooria liik.