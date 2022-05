AK FOOKUS ⟩ Anestesioloog: iga üksiku üldnarkoosi mõju on sama kordumatu nagu lennukisõit

Anesteesia on kui lennusõit – õhkutõus, lend ise ja maandumine –, meie lihtsalt nimetame neid perioode sissejuhatus-, platoo- ja äratusperioodideks. Inimesed, kes vähemalt korra elus on lennukiga lennanud, saavad sellest suurepäraselt aru ning mõistavad ka seda, et kahte ühesugust lendu pole antud kogeda ei reisijal ega ammugi mitte meeskonnal. Ütlesite õigesti, et variatsioone ja mõjureid on nii palju, et sisuliselt kõik läbi viidud narkoosid on kordumatud ja võimalike probleemide ilmnemise tõenäosus on iga uue juhtumi juures endiselt 50 protsenti, olenemata sellest, missugune on probleemi esinemine populatsioonis.