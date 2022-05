On loomulik soovida, et riikidevahelised suhted oleksid selgepiirilised ja üheselt mõistetavad. Päriselu on siiski täis vastuolulisi märke, paradokse ja dilemmasid. Julgeoleku ja strateegia uuringud püüavad tabada nende dilemmade alusloogikat, tühistamata sealjuures neidsamu vastuolusid. Võtame vaatluse alla heidutuse ja uurime, miks see avaldub paradoksaalselt.