Kui Reformierakonnast sai möödunud aasta alguses peaministrierakond, lükkas valitsus üsna varsti hoo sisse kärpepoliitikale. Loobuti rahvastikupoliitikaga tegelemisest, koondati hulk sisejulgeoleku ja riigi kaitsevõime seisukohast olulisi ametikohti, muu hulgas piirkondades, kus töövõimalusi on üleüldse vähe, haavates sellega ka keskustest eemal olevate piirkondade elujõudu. Suurim hoop on aga tulemas: kui jaanuaris meelitas valitsus KOVe sulgema väikegümnaasiume, siis nüüd on plaan viia ellu reform, mille tulemusel suletaks kõik põhikoolid, mille kolmes viimases klassis õpib alla 30 õpilase.