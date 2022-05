Heilika Leinus ⟩ Tarbetu diplomaatiline tüli

Reisin juba 2008. aastast Tartu, Tallinna ja Berliini vahet ja elan praegugi suure osa ajast Berliinis. Mul on Saksamaal palju sõpru, tuttavaid ja endisi kolleege, olen töötanud ajalehe Die Welt välisuudiste toimetuses ning näen väga lähedalt meeleolude arengut nii Eestis kui ka Saksamaal. Viimasel ajal on hakanud mulle tõsist muret tekitama Ukraina suursaadiku Andri Melnõki käitumine, kellel on kahjuks viimasel ajal «õnnestunud» Saksamaal korraldada tõeline diplomaatiline katastroof.