MAARJA PILD ⟩ Kas ajakirjanike trahvimise õigust on üldse vaja?

Kui alles eile rõõmustasime, et Eesti tõusis ajakirjandusvabaduse indeksis maailmas 4. kohale, siis täna tekib küsimus, kas see koht on ikka põhjendatud.

Ajakirjanike trahvimise praktikal on selge ja otsene mõju ajakirjandusvabadusele üldiselt. Kriminaalmenetluse seadustik, täpsemalt selle paragrahv 214, võimaldab küll ka ajakirjanikku trahvida, kes kohtueelse menetluse andmete avaldamise keeldu rikub, kuid see ei tähenda, et trahv tuleb alati määrata. Vastupidi, iga juhtum eeldab põhjalikku trahvivajaduse kaalumist.

Eraldi tekib küsimus, kas ajakirjanike trahvimise õigust on sellises olukorras meie riigis üldse vaja. Või see trahviõigus teeb rohkem kurja kui head, sest mõjub ülemääraselt hirmutavalt ajakirjanikele, kes teevad vaid oma tööd. Eriti, et menetlust kajastades ei lähtu ajakirjanikud pelgast sensatsioonijanust ja tühipaljast uudishimust, vaid ikka avalikust huvist.