Tundub, et paljud ei saa endiselt aru, mis Ukrainas toimub. Ühelt poolt on sealt tulevad uudised taandumas kiretuks statistikaks, kui palju inimesi on tapetud; teisalt on hakanud kõlama soovid, et sõlmitaks vaherahu, mis lubaks naasta tavapärase elu juurde.