Kalev Kallemets ⟩ Saksamaa hakkab maksma oma vigade eest

Nord Stream 2 rajamise kohta ütlesid Saksa juhtpoliitikud aastaid tuima enesekindlusega «it’s just business». Nüüd näeme selle «ainult äri» ajamise tulemusi Butšas, Irpinis, Harkivis ja Mariupolis. Järjepidevate tegudega anti Putinile signaal, et Saksamaale on odav gaas olulisem kui idaeurooplaste mure ja väärtuspõhine välispoliitika. Saksa arrogantsi tulemuseks on katastroof.